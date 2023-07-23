Більше 600 окупантів, 29 артисистем і 11 танків: в Генштабі назвали втрати рф за добу

Розпочалася п’ятсот п’ятнадцята доба протистояння широкомасштабній збройній агресії російської федерації проти нашої країни.

Російський ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.



Протягом минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши ударні дрони типу «Shahed». В результаті успішної бойової роботи усі 5 ударних БпЛА було знищено нашими воїнами. Крім того, ворог завдав 4 ракетних, 58 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

У відповідь на обстріли авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.

В результаті вмілих дій бійців ЗСУ втрати ворога за минулу добу склали:

особового складу — близько 630 одиниць;

танків — 11 одиниць;

бойових броньованих машин — 9 одиниць;

артилерійських систем — 29 одиниць;

РСЗВ — 4 одиниці;

засоби ППО — 3 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 одиниць;

спеціальна техніка — 5 одиниць.

Оперативна інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що вночі ворог завдав комбінованого удару по Одесі, станом на 5:00 було відомо про одного загиблого містянина та 19 поранених (з них 14 госпіталізовано).

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