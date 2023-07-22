«Б'є потужно та влучно»: Генштаб про створення далекобійного «вогневого кулака»

Завдяки західним ракетно-артилерійським системам наші захисники скомбінували та створили далекобійний «вогневий кулак», який влучно б'є по окупантах. На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — це робота ракетних військ та артилерії. Про це повідомив начальник Головного управління ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Military Media Center.

«Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний „вогневий кулак“, який б'є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу», — поділився Баранов.

За його словами, на сьогоднішній день близько 90% знищених російських окупантів — це робота ракетних військ та артилерії.

«Прогрес досягається за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем», — наголосив військовий.

Як пояснив Баранов, артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще, ніж вона сама для підготовки пропозиції щодо вогневого ураження противника так, щоб не зачепити своїх і забезпечити нашу спільну перемогу.

«Щоб наблизити нашу перемогу, ми постійно адаптуємось, вигадуємо нові способи і методи вогневого ураження, вдосконалимо нашу зброю, наші боєприпаси, навички та вміння» , — наголосив Баранов.

Раніше факти писали, що США бачать прогрес у контрнаступі України проти російських окупантів.

«Українці просуваються впевнено та цілеспрямовано , — заявив у Міністерстві оборони США генерал Марк Міллі після онлайн-зустрічі Міжнародної контактної групи щодо України для координації військової допомоги. — Це далеко не провал».

Також у США заявили, що українська армія має значну силу, яку поки що не залучалася до бойових дій під час контрнаступу. Наразі Збройним силам України належить подолати об'ємні мінні загородження та ешелоновану оборону російських окупантів. Зазначається, що ЗСУ планують вибрати найбільш вдалий момент для залучення значної бойової переваги.

187

Читайте нас у Facebook та Instagram