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І на ринку, і в кіно: голлівудська зірка демонструвала свою сексапільну фігуру в напівпрозорому топі та мініспідниці

22:05 24 липня 2023
Меган Фокс та Колсон Бейкер

Голлівудська зірка Меган Фокс і музикант Machine Gun Kelly (справжнє ім'я Колсон Бейкер) днями розвіяли чутки про те, що знову розлучилися. Їх помітили, коли вони разом гуляли по Калабасасу, містечку в Каліфорнії, де живуть багато знаменитостей. Це явно було романтичне побачення.

37-річна зірка «Трансформерів» і 33-річний репер, як стверджують тепер джерела з їхнього найближчого кола, «повернулися до планування весілля». У неділю, 16 липня, вони зробили кілька дорогих покупок на ринку Erewhon у Калабасасі, а потім вирушили разом у кінотеатр.

Мати трьох дітей продемонструвала свою сексапільну фігуру в напівпрозорому чорному топі з глибоким вирізом і тонкими бретельками та чорній мініспідниці з мереживним оздобленням внизу. Довгі локони Меган були розділені проділом посередині і спадали на плечі легкими хвилями. Актриса доповнила імідж парою туфель на шпильках з прозорою підошвою.

Але навіть це сміливе вбрання не йде в жодне порівняння з сукнею і бікіні, в яких Фокс нещодавно позувала фотографам. Її знімки викликали фурор у соцмережах.

Тепер шанувальники жартують, що саме ці фото дали зрозуміти Колсону, що він втрачає.

У пари справді був важкий період. У січні вони відзначили річницю заручин і обговорювали весільні плани. Однак у лютому акторка та музикант посварилися. Меган звинуватила Колсона в зраді.

Все ж пара знайшла в собі сили змінити ситуацію. Фокс і Бейкер, як з'ясувалося тепер, кілька місяців відвідували сеанси сімейної терапії. Це було необхідно, щоб краще зрозуміти одне одного, розібратися у своїх почуттях і готовності до шлюбу.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Фокс позбулася тату з ім'ям колишнього чоловіка в інтимному місці.

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