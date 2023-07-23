В окупованих Олешках Херсонської області, які дуже сильно постраждали після підриву Каховської ГЕС, знищено будинок місцевого гауляйтера.

Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Знищений будинок

За попередніми даними, інцидент стався ввечері у суботу, 22 липня. За інформацією місцевих медіа, вибух стався за адресою вул. Крилова, 165.

Власником цієї земельної ділянки та будинки є Георгій Журавко. Він — дядько колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року.

Георгія Журавка окупанти призначили «головою» Олешок у травні 2022 року. До цього він був начальником КП «Олешки». Також Журавко балотувався на парламентських виборах у 2019 році і на місцевих виборах у 2020 році.

Раніше українське командування повідомляло, що Сили оборони активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Мова йде про знищення ліній постачань, командних пунктів та складів ворога. Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові «жести доброї волі» від окупантів.

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