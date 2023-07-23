Взяли під варту в залі суду: на Кіровоградщині чоловік затягнув до кущів і розбещував малолітнього хлопчика

На Кіровоградщині винесли вирок 37-річному розпуснику, який минулого року силоміць затягнув до кущів малолітнього хлопця. Подія мала місце в одному із селищ Кропивницького району, на території місцевого ставка.

Як повідомили в обласній прокуратурі, суд підтримав сторону обвинувачення і засудив чоловіка до 7 років позбавлення волі.

Чоловіка було взято під варту в залі суду.

Після набуття вироком законної сили відомості про вказану особу будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше «ФАКТИ» писали про аналогічний злочин на Закарпатті — там 62-річний чоловік на пляжі оголеним здійснював розпусні дії щодо маленької дівчинки. Причому було встановлено, що фігурант почав чіплятися до 8-річної дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку. Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. Вже у воді чоловік почав вчиняти інші розпусні дії, які повторювалися і на березі річки.

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