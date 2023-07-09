Змусив дитину піти разом купатися: на Закарпатті чоловік розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
В Мукачеві поліцейські затримали 62-річного чоловіка, який на пляжі оголеним здійснював розпусні дії щодо маленької дівчинки.
Як повідомили в обласному управлінні поліції, правоохоронці встановили, що фігурант почав чіплятися до 8-річної дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку. Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися.
Вже у воді чоловік почав вчиняти інші розпусні дії, які повторювалися і на березі річки.
Працівники поліції одразу забрали дитину у безпечне місце, а зловмисника затримали.
Наразі, у порядку статті 208 КПК України, його помістили до ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі Мукачівське районне управління поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України («Вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи»).
У поліції готують клопотання до суду щодо обрання фігурантові запобіжного заходу і наполягатимуть на триманні під вартою. За скоєне затриманому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
З родиною потерпілої дівчинки працює ювенальна поліція.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті чоловік згвалтував і вбив 9-річну родичку, При цьому місцеві мешканці вважають — трагедії б не сталося, якби правоохоронці відреагували на попередню атаку гвалтівника на жінку у травні цього року.
Фото facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice426