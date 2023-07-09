Змусив дитину піти разом купатися: на Закарпатті чоловік розбещував 8-річну дівчинку на березі річки

В Мукачеві поліцейські затримали 62-річного чоловіка, який на пляжі оголеним здійснював розпусні дії щодо маленької дівчинки.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, правоохоронці встановили, що фігурант почав чіплятися до 8-річної дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку. Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися.

Вже у воді чоловік почав вчиняти інші розпусні дії, які повторювалися і на березі річки.

Працівники поліції одразу забрали дитину у безпечне місце, а зловмисника затримали.

Затриманий зловмисник

Наразі, у порядку статті 208 КПК України, його помістили до ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі Мукачівське районне управління поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України («Вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи»).

У поліції готують клопотання до суду щодо обрання фігурантові запобіжного заходу і наполягатимуть на триманні під вартою. За скоєне затриманому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

З родиною потерпілої дівчинки працює ювенальна поліція.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті чоловік згвалтував і вбив 9-річну родичку, При цьому місцеві мешканці вважають — трагедії б не сталося, якби правоохоронці відреагували на попередню атаку гвалтівника на жінку у травні цього року.

Фото facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

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