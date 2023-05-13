Стало відомо, куди летів «Кинжал», збитий над Києвом

Ракетою «Кинджал», яку було збито на підльотах до Києва, росіяни намагалися знищити американську систему ППО Patriot, однак саме цей ракетний комплекс і вразив ворожу ракету, яку ворог позиціонував як незнищенну. Про це посадовці США на умовах анонімності розповіли журналістам CNN.

На думку посадовців, росіянам вдалось визначити місце розташування системи, вловивши сигнали, які генерує Patriot.

Зокрема, ця ракетна система має потужний радар для виявлення наближених цілей на великій відстані, що робить її здатною перехоплювати балістичні ракети тощо. Але радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження.

За словами офіційних осіб, є способи певною мірою замаскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли з’ясувати приблизне місцезнаходження системи, дислокованої за межами Києва, і запустили за цими координатами свою «аналоговнєтну» ракету.

Своєю чергою військові Повітряних сил випустили з Patriot декілька ракет під різними кутами, аби перехопити «Кинджал».

Відомо, що на цей момент Україна отримала щонайменше дві системи Patriot — одну від Сполучених Штатів і одну від Німеччини. Через високу вмотивованість українських військових США навіть скоротили стандартну програму підготовки обслуговуючого персоналу системи, яка зазвичай складає рік, до кількох місяців.

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