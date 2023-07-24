«Барбі» б’є рекорди у світовому прокаті

У липні у світовому кінопрокаті розгорілася неабияка боротьба за лідерство. При цьому кіностудії і особливо власники кінотеатрів до нинішнього вікенду перебували в деякому розчаруванні. Очікувалося, що головним блокбастером літа стане «Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша». Однак шпигунський бойовик із Томом Крузом та іншими зірками, взявши вдалий старт, досить швидко видихнувся. За бюджету 290 млн доларів фільм за 10 днів прокату приніс поки що 274 млн доларів. І це насторожує.

І ось 20 і 21 липня в кінотеатрах з'явилися одночасно дві картини, про які дуже багато писали і говорили останніми місяцями, — «Барбі» і «Оппенгеймер». До їхньої прокатної долі експерти ставилися досить скептично. За всієї поваги до Крістофера Нолана, який зняв драму «Оппенгеймер», багато хто був упевнений у тому, що масовий глядач не піде в липневу спеку на історію про людину, яка створила атомну бомбу.

Тим паче комерційний успіх фільму має вражаючий вигляд. У перший день прокату «Оппенгеймер» заробив 33 мільйони доларів. Очікується, що за перший вік-енд він легко подвоїть цю суму і навіть наблизиться до 80 млн доларів, що стане найвищим показником для фільмів з обмеженням за віком R (заборонено до перегляду особам до 17 років, особам до 21 року дозволено дивитися тільки в присутності старших).

У «Барбі» Грети Гервіг справи йдуть ще краще. Скептики попереджали, що фільм про знамениту ляльку абсолютно незрозумілий дітям, а саме вони, як передбачалося, будуть головною аудиторією. Картина ж далека від того, щоб називатися сімейною. Тому в прокаті вона безумовно провалиться.

Цей похмурий прогноз був знищений ще 20 липня, коли «Барбі» запустили в США в обмеженій кількості кінотеатрів (так званий передперегляд). Фільм із Марго Роббі та Раяном Гослінгом зібрав 22,2 млн доларів у четвер, що стало рекордним показником для 2023 року. Наступного дня яскраво-рожева комедія додала до своєї скарбнички ще 48,2 млн доларів. У підсумку збори склали 70,5 млн доларів, що значно перевищує показник попереднього лідера — мультфільму «Людина-павук: Через всесвіти». У червні він за перший день прокату заробив 51,8 млн доларів.

Цілком очевидно, що «Барбі» 23 липня легко обійде ще одного конкурента — «Брати Супер Маріо в кіно». Цей мультфільм у квітні зібрав за перший вікенд 146,3 млн. Наразі він є найкасовішим у 2023 році. Загальні збори «Братів» досягли 1 млрд 340 млн доларів.

Очікується, що «Барбі» за перші три дні прокату збере щонайменше 150 млн доларів. Оптимісти впевнені, що це буде 200 млн доларів і навіть вище. У цьому разі картина встановить касовий рекорд для фільмів, які зняті режисерами-жінками. Поки що він належить «Диво-жінці» Петті Дженкінс, яка зібрала 103 млн доларів.

«Барбі» стала справжнім кінобумом. Зйомки фільму обійшлися в 145 млн доларів. Тепер гроші течуть рікою. Шалений дохід приносить не тільки сам фільм, а й усе, що пов'язано з лялькою Барбі. Її продажі різко зросли в усьому світі. Також величезний дохід отримують продавці жіночого одягу і взуття, які швидко зорієнтувалися і запустили цілу серію товарів у рожевій колірній гамі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на світовій прем'єрі «Барбі», яка відбулася в Лос-Анджелесі, Марго Роббі, Галь Гадот і Дуа Ліпа змагалися в сексуальності.

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