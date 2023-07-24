Брітні Спірс видалила інстаграм: названо причину

Шанувальники Брітні Спірс, яку нещодавно побив охоронець зірки НБА, на своє розчарування виявили, що сторінка співачки в інстаграмі недоступна. Усі, хто намагався зайти на неї, бачили таке оголошення: «На жаль, ця сторінка недоступна. Можливо, посилання, за яким ви перейшли, не працює або сторінка може бути видалена. Поверніться до інстаграму».

Очевидно, Спірс вирішила тихо закрити свій обліковий запис у популярній соцмережі, не пояснюючи причину. Якихось скандальних постів на сторінці Брітні останнім часом не з'являлося, якщо не брати до уваги досить дивну історію, яку вона ризикнула розповісти.

Спірс розмістила фото Бреда Пітта та супроводжувала його наступним текстом:

«У всіх нас є свої сімейні проблеми, але у мене чудова сім'я! Мої мама й тато були неймовірною парою, коли вони були молоді… шокуюче привабливими!!! Я ділюся цією фотографією, тому що він так схожий на мого дядька, це аж моторошно! Коли я росла, з нами жили два брати мого батька. Коли мені було 2 роки, той, що ідентичний цьому фото, допоміг привчити мене до горщика… Мій мініатюрний дитячий туалет був яскраво-жовтим, але одного разу, коли я сіла на нього, в сидінні з'явилася тріщина, й вона порізала мою маленьку попку! Все, що я пам'ятаю, це те, що дядько взяв мене на руки, ми разом подивилися в дзеркало, і він сказав: „Не плач“!!!»

Цей допис з'явився 8 червня. Потім Спірс тимчасово закрила свій обліковий запис. Але незабаром він знову став доступним.

Останнім часом Брітні щодня приймала поздоровлення у зв'язку з виходом її нової пісні. Хіт Mind Your Business вона записала разом із культовим музикантом will.i.am. Шанувальники та ЗМІ у захваті від пісні.

При цьому Брітні практично не просувала хіт, а лише розміщувала пости will.i.am у своїх «сторіз» в інстаграмі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Спірс назвала дату виходу своїх мемуарів «Жінка в мені». Книга з'явиться у магазинах США 24 жовтня 2023 року. Шанувальники поспішають оформити замовлення на мемуари. Все говорить про те, що «Жінка в мені» стане бестселером цієї осені.

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