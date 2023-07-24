«Дніпро-1» може зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів з «Марселем» Малиновського: підсумки жеребкування

У понеділок, 24 липня, у Будинку європейського футболу в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті».

Віцечемпіон України «Дніпро-1» у разі успішного проходження 2-го етапу кваліфікації (25 липня у словацькому Кошице та 1 серпня в Афінах команда Олександра Кучера побореться з грецьким «Панатінаїкосом») оскаржить путівку в раунд плей-оф турніру у протистоянні з бронзовим призером чемпіонату Франції «Марселем», кольори якого захищає футболіст збірної України Руслан Малиновський (ігри заплановані на 8/9 серпня та 15 серпня). Першу зустріч Довбик та компанія проведуть на своєму полі.

Якщо ж український клуб не подолає грецький бар'єр, то продовжить боротьбу у 3-му відбірному раунді Ліги Європи (жеребкування — 24 липня о 14:00).

Нагадаємо, що ще один представник України в Лізі чемпіонів — чемпіон країни «Шахтар» безпосередньо пробився до групової стадії (жеребкування — 31 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч «Дніпро-1» — «Панатінаїкос».

Фото uefa.com

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