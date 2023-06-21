Жеребкування відбору Ліги чемпіонів: з ким зіграє «Дніпро-1»

У середу, 21 червня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому стартує «Дніпро-1», що дійшов минулого сезону до 1/16 фіналу Ліги конференцій.

На цьому етапі змагань вибір у підопічних Олександра Кучера, які вже розпочали підготовку до сезону на зборі в Ужгороді, був невеликим. В суперники віцечемпіону України міг дістатися або швейцарський «Серветт», або грецький «Панатінаїкос». У результаті жереб вирішив, що «Дніпро-1» зіграє проти віцечемпіона Греції «Панатінаїкоса» з Афін, кольори якого, до речі, захищають колишній гравець «Динамо» словенець Беньямін Вербіч та ексфутболіст «Шахтаря» бразилець Бернард. Перший матч (25 або 26 липня) дніпряни проведуть на своєму полі, гру у відповідь (1 або 2 серпня) — в гостях.

У разі успіху на цьому етапі у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ «Дніпро-1» побореться з кимось із квартету команд — «Марсель» (Франція), «Брага» (Португалія), ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди), «Рейнджерс» (Шотландія). Якщо ж підопічні Кучера вилетять із Ліги чемпіонів, то продовжать виступи у відборі Ліги Європи.

Нагадаємо, що найсильніший клуб України «Шахтар» стартує у Лізі чемпіонів, фінал якої 1 червня 2024 року прийме знаменита арена «Уемблі» у Лондоні, одразу з групового етапу (жеребкування — 31 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в останньому турі УПЛ «Дніпро-1» переміг «Кривбас» і вперше в історії стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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