Аналітик Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, який раніше розповів, на кого розрахована нова доктрина зовнішньої політики росії, поділився думками щодо останніх заяв білоруського диктатора олександра лукашенка.

«Лукашенко майже оголосив війну Польщі. Що криється за цією маячнею?

Візит Лукашенка в Петербург та чергові розповіді про анексію Західної України поляками лише на перший погляд є маячнею. Я б виділив кілька аспектів, які є важливими для нашого розуміння того, що в головах у цих двох маразматиків.

1. Вперше, як мінімум, мені здається, вперше на зустрічі такого рівня задіяли двійника. Фотографування лже-Путіна з посполитими наочно це показало. Це не означає, що Путін віддає двійникам управління країною. Це означає тільки те, що Лукашенко для нього — це як домашні тапочки. І заяви Лукашенка підтверджують це. Він готовий і далі грати клоуна в обмін на гроші. І якщо відійти в сторону від нашої теми, у мене складається враження, що Лукашенко має дві цілі в житті: пережити (фізично) Путіна, щоб посміятися в нього на могилі, а потім передати владу улюбленому сину Колі.

2. Головний меседж цієї зустрічі зводиться до того, що Білорусь разом з Росією, готова звільнити Західну Україну від міфічного вторгнення поляків. Судячи з усього, найближчим часом буде створено якийсь західноукраїнський уряд, який має інформаційно качати історію про ополячення України. Не виключено, що також буде створено терористичну організацію, яка поставить за мету «зупинити» вторгнення поляків і навіть спробує провести якісь теракти на території Польщі.

3. Можна припустити, що пік інформаційної розкачки припаде на осінь-зиму. Зараз можна припустити, що поки мова не йде ні про великий наступ з Білорусі, а можемо говорити перш за все про інформаційні кампанії з мінімальними кінетичними діями і страшилками щодо рівненської АЕС.

Нічого нового. Просто до цього потрібно бути готовими", — написав він у Facebook.

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