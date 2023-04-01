Пустушка для трьох споживачів — путіна, лаврова і патрушева: Вадим Денисенко про нову доктрину зовнішньої політики росії

Аналітик Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що документ розраховано на внутрішнього споживача, якому влада не може дати нормального життя, годуючи «вєлічієм».

«путін підписав указ про нову доктрину зовнішньої політики, — пише Вадим Денисенко у соцмережах. — Проте, головними споживачами цієї доктрини буде всього три людини: путін, лавров і патрушев

Отже, життя в рф погіршується. А якщо влада не може дати людям нормальне життя — треба народ годувати вєлічієм. Правда, народ, судячи з усього, ця доктрина особливо не хвилюватиме.

Якщо коротко про саму доктрину:

росія — це цивілізація, окрема від західної, китайської, мусульманської та індійської. А сама росія є центром руського міра (начебто хтось із цим сперечався).

Війна із Заходом — екзистенційна війна, але при цьому, Захід, за винятком англосаксів, не є ворогом. Простіше кажучи, ключове завдання зовнішньої політики рф на західному напрямі: розірвати близькі відносини ЄС та США.

рф відбиватиме напади не лише на росію, а й на союзників. Що це означає, зрозуміти складно, але, зважаючи на все, можна буде вигадувати гіпотетичні проблеми в умовній білорусі чи Казахстані, щоб під виглядом із захисту заходити з військовим контингентом на чужу територію. Звучить голосно, але, насправді, виглядає нереалістично, особливо виходячи з реалій війни в Україні.

росія залишається захисником традиційних цінностей (нагадаємо — це єдина скрєпа, який об'єднує понад 80% росіян і є ключовою ідеологією протистояння із Заходом).

Якщо коротко резюмувати — це повна копія радянської доктрини мирного співіснування з поправкою на нинішню роль росії, як молодшого партнера Китаю і неможливість для самої росії бути одним з полюсів у сучасному світі. І ось ця спроба об'єднати колишню велич із нинішньою реальністю робить цей документ пустушкою, спрямованою не так на зовнішній ринок, як на внутрішню пропаганду.

Що ми побачили тут нового? Нічого. Це точно не здивує Захід. І взагалі, — це не здивує нікого у світі.

Навіщо потрібний був цей документ? Це виключно внутрішній документ для підвищення рівня пропаганди про велич росії без будь-яких реальних наслідків у світі.

А якщо бути точнішим, то в цього документу є три читачі-споживачі: путін, лавров і патрушев. Їм не вистачає в нинішніх умовах приводів для вєлічія. А якщо не можеш зробити щось конкретне — пиши войовничу доктрину".

Фото із соцмереж

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