«Ніхто не обіцяв Росії тишу»: Михайло Подоляк — про дрони над москвою

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаку дронами столиці росії.

«Бумеранг завжди повертається до своїх метальників. Навіть якщо вони переконані у власній безкарності, бо ховаються під покровом анонімності в конспіративних будівлях спеціальних організацій за тисячі кілометрів від активного фронту. Справедливість має довгі руки. Про що говорять таємничі «безпілотники» над Москвою?

1. Зло не залишиться безкарним.

2. Ніхто не обіцяв Росії тишу. І після 17 місяців повноцінної війни агресор завжди отримує справедливу відплату.

3. І насамперед… про добру обізнаність щодо того, де в Рф розташовані «секретні установи»", — написал он в Twitter.

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