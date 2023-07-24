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«Ніхто не обіцяв Росії тишу»: Михайло Подоляк — про дрони над москвою

19:04 24 липня 2023
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаку дронами столиці росії.

«Бумеранг завжди повертається до своїх метальників. Навіть якщо вони переконані у власній безкарності, бо ховаються під покровом анонімності в конспіративних будівлях спеціальних організацій за тисячі кілометрів від активного фронту. Справедливість має довгі руки. Про що говорять таємничі «безпілотники» над Москвою?

1. Зло не залишиться безкарним.

2. Ніхто не обіцяв Росії тишу. І після 17 місяців повноцінної війни агресор завжди отримує справедливу відплату.

3. І насамперед… про добру обізнаність щодо того, де в Рф розташовані «секретні установи»", — написал он в Twitter.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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