Невідомі дрони атакували москву (відео)

У столиці країни-агресорки ніч на понеділок, 24 липня, була гучною — москву знову атакували безпілотники. Це сталося невдовзі після атаки БПЛА на московську область.

Цю інформацію підтвердив і мер москви сергій собянін, який заявив, що близько четвертої ранку було зафіксовано «удари безпілотників по двох нежитлових будівлях» і що «серйозних руйнувань і постраждалих немає».

Місцеві паблики та росЗМІ пишуть про вибухи, що пролунали в районі проспекту Ліиихачова — дрон врізався у верхні поверхи висотки, де розташовується бізнес-центр та будівельний супермаркет. У мережі показали відео з клубами диму, що вириваються з вікон.

Також лунали вибухи у районі Комсомольського проспекту. Очевидці зняли в небі над москвою дрон, що летить.

Масмедіа пишуть, що на Комсомольському проспекті, де розташовується комплекс будівель міноборони росії, пошкоджено будинок, розташований поряд із центром управління обороною.

Тим часом у самому оборонному відомстві росії заявили, що «два українські БПЛА були придушені засобами радіоелектронної боротьби і зазнали краху».

Розквітла «бавовна» і на території тимчасово окупованого росією Криму — повідомлялося про вибухи в районі Червоногвардійського, де розташований аеродром.

Тим часом "гауляйтер" Криму сергій аксьонов пише, що "силами ППО збито і придушено 11 БПЛА", що "відбулося потрапляння до складу боєприпасів у Джанкойському районі" і що "уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі".

Рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой — Сімферополь тимчасово припинили.

Днями на окупованому півострові безпілотники атакували авіабазу та нафтобазу загарбників.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв москві відповідь за теракт — ракетний удар по центру Одеси, під час якого було зруйновано портову інфраструктуру, Спасо-Преображенський собор та пошкоджено кілька десятків будівель, у тому числі й історичні пам'ятки.

Фото з мережі

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