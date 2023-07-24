Пацієнтка була у свідомості та розмовляла з лікарями: у київському «Охматдиті» провели унікальну операцію на головному мозку

Українські лікарі продовжують творити дива. Після того, як вони вперше трансплантували серце 6-річній дитині, ще одну унікальну операцію провели в лікарні «Охматдит». Під час видалення пухлини у головному мозку, пацієнтка перебувала у свідомості. Про це повідомили у лікарні.

«Даші 16 років. Дівчина планувала цього року поступати на юридичний факультет. Проте на заваді стала неочікувана хвороба. У дівчини почалися головні болі, запаморочення, порушення мовлення. Лікарі діагностували велику пухлину в мозку, так Даша потрапила в НДСЛ „Охматдит“», — йдеться у повідомленні.

Дівчинку комплексно дообстежили діагности, радіологи, неврологи, педіатри. Виявилось, пухлина розміщена між мовними центрами розумінням мови та мовленням. Видалити пухлину, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки якщо Даша буде у свідомості під час операції, ба більше — буде розмовляти та задіювати мовні центри, аби нейрохірурги змоги зберегти мовлення дівчинці. Єдиний варіант, при якому це було можливо, — провести операцію з унікальною awake анестезію, під час якої пацієнт буде перебувати у свідомості. Це друга в Україні подібна операції, яку провели дитині.

«Неврологи, психологи, логопеди та педіатри підготували Дашу до хірургічного втручання. Спеціалісти провели спеціальні тести та підтвердили, що дівчинка готова до подібної операції, вона не злякається та зможе взаємодіяти з лікарями після пробудження. Нейрохірурги Охматдиту визначили мовні центри в корі головного мозку та видалили внутрішньомозкове утворення, не зачепивши центри та провідні шляхи. Ця операція поєднала в собі чимало сучасних методик», — йдеться у повідомленні лікарні.

«Ми застосували комплекс унікального обладнання, що є в Охматдиті: станцію планування операції, нейронавігацію, ультразвуковий диструктор, мікроскоп з флюресценцїєю (введено контрастну речовину, що під ультрафіолетом підсвічувала пухлину) та інтраопераційний УЗД-контроль», — розповідає Павло Плавський, завідувач відділення нейрохірургії Охматдиту.

Анестезіологи Охматдиту провели рідкісну awake анестезію. На початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а коли нейрохірурги проводили основний етап — у свідомості.

«Awake анестезія потребує застосування мультимодального підходу, що включає в себе використання усіх можливих методів регіонарної та місцевої анестезії з обовʼязковим використанням препаратів ультракороткої дії, що робить наркоз більш керованим. Все це дає можливість у необхідний час розбудити пацієнта, отримати від нього необхідній зворотній зв’язок та забезпечити йому комфортне перебування під час операції», — розповідає анестезіолог відділення ВАІТ з ЕКМО Охматдиту Станіслав Школьний.

Під час операції неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення. Дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою.

«Вже через 2 години у відділені анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО Даша самостійно стала на ноги, мала змогу пити та їсти все, що захоче, та поруч з нею завжди могла знаходитись мати. Всі ці підходи імплементуються на більшість пацієнтів у відділенні реанімації, що дає змогу максимально швидко пройти ранній післяопераційний період. На наступний день — Дашу перевели до звичайної палати. Мама дівчинки дуже вдячна лікарям, за лікування її дочки. Одразу після операції Даша перестала шепелявити, пропали проблеми з мовленням. Наша лікарня бажає дівчинці здоров’я», — йдеться у повідомленні лікарні.

Як писали «ФАКТИ», у Львові лікарі видалили уламки касетного снаряду із мозку 9-річної дівчинки.

Фото: «Охматдит»

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