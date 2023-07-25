Останній вівторок липня відкриє перед представниками багатьох знаків зодіаку безліч можливостей, вважають астрологи.

Відкриються нові двері, до яких варто спробувати увійти. Сьогодні можна знайти нових партнерів, які допоможуть рухатися до своїх цілей у рази швидше. Крім того, вдасться укласти вигідну угоду, обіцяє сайт з гороскопами.



Овен

Неоднозначний день. Можуть виникнути проблеми, серйозні проблеми. Однак ви не опинитеся в глухому куті, знайдете вихід зі складного становища і навіть отримаєте користь з усього, що відбуватиметься цього дня. Намагайтеся звертати увагу на те, що говорить оточення: ви отримаєте тямущі поради, корисні підказки, інформує Ukr.Media.

Цього дня Овнам добре займатиметься простими та зрозумілими справами, що вимагають не стільки творчого підходу та фантазії, скільки практичних навичок та зосередженості. Наприкінці дня можливі приємні зустрічі; вони можуть мати романтичний чи дружній характер.

Телець

Не поспішайте. Ранок — не найкращий час для складних справ і обговорення важливих питань. Вам важко буде зорієнтуватися в ситуації, ухвалити правильне рішення. З кожною годиною вплив позитивних тенденцій посилюється, ви почуваєтеся впевненіше та вільніше. З'являються нові ідеї щодо роботи, творчий потенціал зростає.

У другій половині дня Тельцям можна покладатися на інтуїцію: вона буде гострою, а підказки її виявляться точними і корисними. Можна робити покупки, у тому числі великі, робити дорогі подарунки людям, які вам дорогі.

Близнюки

Цікавий плідний день, який дасть вам можливість багато чого змінити на краще. Не бійтеся проявляти ініціативу — сьогодні це можна робити і в роботі, і в особистих стосунках. Ймовірно, початок нових відносин, наприклад, службових романів. Ви дуже подобаєтеся людям, з якими маєте справу, чуєте чимало приємних слів на свою адресу і не скупитеся на компліменти у відповідь.

Близнюкам корисно відвідувати семінари та конференції, інші заходи, де можна обмінятися досвідом із колегами та однодумцями. Вдалими будуть публічні виступи, ви легко розташуєте аудиторію. Можна робити невеликі покупки, але варто мати на увазі, що для будь-яких придбань перша половина дня підходить краще, ніж друга.



Рак

День буде досить важким. Досягнення будь-яких цілей вимагає від Раків більших зусиль, ніж зазвичай, і навіть упоратися зі звичними справами досить важко. Навколишні не відмовляють у підтримці, але чим більше вони намагаються допомогти вам, тим виразніше ви розумієте, що краще було зробити все самостійно.

Намагайтеся не давати приводів для чуток і пліток — вони можуть завдати суттєвого удару по вашій репутації, нашкодити стосункам, які ви дуже цінуєте. Імовірні сварки з жінками, важко буде порозумітися з близькими родичками.

Лев

Ви енергійні, діяльні та впевнені у своїх силах, все це збільшує ваші шанси досягти успіху. Буде можливість зав'язати корисні знайомства, поспілкуватися з людьми, які допоможуть вам у вирішенні робочих питань, а потім запропонують цікаву та перспективну співпрацю. Не бійтеся братися за нові проєкти: ви швидко у всьому розберетеся, перші успіхи не забаряться.

Сприятливий день у Левів для початку романтичних стосунків. Ви чарівні та буквально притягуєте до себе людей, причому саме таких, на яких варто звернути увагу. Для пар, що вже склалися, день також буде вдалим.

Діва

Дійте рішуче: є шанс досягти грандіозних успіхів. Сьогодні вас вирізняє рідкісна працездатність — якщо потрібно буде, ви й гори посунете. Чим складніше завдання, тим з більшим ентузіазмом ви беретеся за його вирішення. Навколишні не залишаються осторонь: вони готові допомогти вам, причому абсолютно безкорисливо, просто з інтересу.

Вдалий день для Дів з погляду фінансів: ви або отримаєте гроші, або знайдете новий і несподівано простий спосіб їх заробити. Успішно проходять ділові переговори, можливий початок тривалої та приємної співпраці.

Терези

Висока ділова активність, наполегливість і цілеспрямованість допоможуть досягти успіху, навіть якщо на шляху виникнуть перешкоди. Сприятливий день для експериментів у професійній сфері. Можна використовувати нові методи, шукати оригінальні способи досягнення мети. Творчий підхід до справ не лише принесе відмінні результати, а й дозволить завоювати повагу людей, які вам не байдужі.

Терези уважні до деталей, нічого не упускаєте з уваги. Це допомагає у справах, які потребують акуратності та точності, виявляється корисним при оформленні документів. День підходить для відвідування державних інстанцій, контактів із чиновниками.

Скорпіон

Легкий день. Чи буде він особливо плідним, але час ви проведете добре. Буде багато приємних розмов, можливі несподівані зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували. Не виключені й цікаві знайомства, які можуть одержати романтичне продовження, якщо ви захочете.

Слушний день для прийому гостей, організації вечірок та свят. Намагайтеся не витрачати надто багато грошей. Від незапланованих покупок та дорогих розваг Скорпіонам краще утриматися. Наприкінці дня з'являться якісь цікаві ідеї; запишіть їх, щоб потім обміркувати як слід.

Стрілець

Дуже вдалий день. Можна братися за складні та заплутані справи, немає сумнівів у тому, що ви досягнете успіху. Ділова інтуїція дуже гостра, ви на льоту ловите чудові ідеї, швидко розумієте, в реалізації яких проєктів варто взяти участь, а які не заслуговують на увагу. Буде можливість зав'язати корисні знайомства.

Стрільцям важливо не змішувати ділові та особисті стосунки, від кокетства та флірту на роботі краще утриматися. Відносини закоханих складаються легко і гармонійно, розбіжності та суперечки залишаються у минулому.

Козоріг

Непростий день. Труднощі з'являються несподівано, причому саме тоді, коли ви зовсім не налаштовані вирішувати проблеми, а хотіли б розслабитися. Найчастіше виникають розбіжності та суперечки, ви не знаходите спільної мови навіть з тими, з ким раніше добре ладнали. Ділові переговори проходять напружено і не дають очікуваних результатів.

Цей день не підходить Козорогам для розв'язання складних завдань: вам важко правильно оцінити ситуацію, що склалася, ви вважаєте за краще просто заплющувати очі на те, що вам не подобається і не вписується в плани. Близькі люди постараються утримати вас від помилок і необачних вчинків.

Водолій

День цікавих знайомств, приємних зустрічей. Буде можливість поспілкуватися з незвичайними, навіть видатними людьми — і ви не тільки справите на них гарне враження, а й отримаєте якісь цікаві пропозиції. Імовірне отримання важливих звісток, документів, необхідних для роботи.

Сприятливий день у Водоліїв для спілкування з жінками: вони і морально підтримують вас, і поради дають чудові, і в допомозі не відмовляють, якщо вона потрібна. Добре складаються невеликі поїздки, зміна обстановки надихає і допомагає забути про старі проблеми.

Риби

День пройде непогано, якщо ви докладете для цього зусиль. Негативні емоції сильні й можуть виникати через будь-яку дрібницю, але це не означає, що ви маєте йти в них на поводу. Ви уникнете багатьох проблем, якщо керуватиметеся здоровим глуздом. Намагайтеся зосередитися на нових справах, а в чужі втручайтеся, тільки коли вас про це просять, до того ж робіть це максимально тактовно і делікатно — це дасть змогу уникнути конфліктів і образ.

Рибам сьогодні можна робити невеликі покупки, зокрема незаплановані. Імовірні подарунки і приємні сюрпризи. Для великих придбань та інвестицій у бізнес день не підходить.

Ще один важливий момент: сьогодні варто пам'ятати, що за Східним гороскопом, 25 липня — день Дерев'яної Мавпи, яку часто називають «Мавпочкою-терористкою».



Мавпа — це жартівливе створіння, яке не дуже серйозно ставиться до життя. Вона насолоджується життям, граючись і не заморочуючись надто складними речами. І «терористка» вона завжди добра: коли бачить якусь несправедливість, то хоче її негайно виправити. Мавпа завжди відчуває несправедливість і прагне відновити природний хід речей. Іноді вона може поступати як Робін Гуд — відбирати несправедливо присвоєне і повертати законному власнику.

Особливу увагу Мавпа приділяє своєму житлу. Вона вкладає багато зусиль у те, щоб зробити свій будинок затишним і гарно прибраним. Щоб зробити це, вона шукає різні підробітки та можливості.

«Сьогодні буде добре зосередитись на двох речах — упорядкувати свій будинок та проаналізувати свою роботу. Прийшов час оцінити, що можна зробити краще, щоб заробляти більше, проаналізувавши та виправивши свої помилки», — радять знавці Східної астрології.



Про те, що чекає на знаки зодіаку у фінансовому плані цього тижня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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