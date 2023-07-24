Від «Шахедів» відбивалися чотири години: вночі Одеська область знову потрапила під удар, є руйнування та поранені (фото)

Одещина, яку кілька ночей поспіль ворог атакував ракетами, знов опинилася під ударом — метою ворога цього разу стала портова інфраструктура Дуная.

Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», атака дронами «Shahed-136» тривала близько чотирьох годин.

«Три дрони знищено силами протиповітряної оборони. Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

За попередніми даними, постраждали чотири працівники порту, інформація ще уточнюється.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та 2 балістичні ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено 9 крилатих ракет.

Також ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.

Фото Генштабу

Експерти американського Інституту вивчення війни констатують, що ЗСУ продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту та 23 липня просунулися вперед. Зокрема, в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької області в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новоселки), а деякі російські джерела стверджують, що українські сили також просувалися в районі Приютного (14 км на південний захід від Великої Новоселки).

«На кадрах з геолокацією, опублікованих 22 липня, також видно, що українські сили незначно просунулися в західній частині Запорізької області в районі Кам'янського, а російські джерела стверджують, що українські сили провели додаткові наземні атаки на південь від Орєхова в районі Роботино (12 км на південь). Український Генштаб повідомив про продовження українських контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту», — йдеться в аналітичному звіті.

Також експерти звернули увагу по повідомлення «деяких російських та українських джерел», які стверджують, що Сили оборони України продовжували наступ на північному та південному флангах Бахмута і, як повідомляється, просувалися в районі Хромово (безпосередньо на захід від Бахмута).

А моніторингова група DeepState пише, що наразі на Запорізькому напрямку без змін — там тривають важкі бої на північ від Роботиного, битва за це село є дуже кровопролитною і для окупантів, і для ЗСУ. Фіксується значна кількість задіяних ворожих fpv-дронів саме на даній ділянці. Також наголошується, що ЗСУ мали успіх біля Кам'янського.

«Важка ситуація залишається біля Кармазинівки, ворог продовжує наступальні дії. Дана ділянка фронту турбує зараз найбільше, але на відміну від колись втрати Масютівки, про дані події відомо і вжито відповідних заходів», — йдеться у повідомленні.

Як повідомила під час включення з Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, за минулий тиждень на південному напрямку Сили оборони звільнили більше 12 кв. км. Загалом від окупантів там з початку наступу звільнилибільше 192 кв. км території. За її словами, українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

Раніше начальник Головного управління ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов повідомляв, що завдяки західним ракетно-артилерійським системам Сили оборони створили далекобійний «вогневий кулак». Так, близько 90% знищених російських окупантів — це робота саме ракетних військ та артилерії.

Фото ОК «Південь»

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