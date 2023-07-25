Європейське турне групи Джонні Деппа зірвалося: що сталося з актором

Супергурт Джонні Деппа, який нещодавно підписав новий контракт із будинком Dior на 20 млн доларів, Hollywood Vampires несподівано скасував свій концерт у Словаччині, що був запланований на 20 липня. Музиканти заявили про «небезпечні умови» проведення шоу. І це вже друге поспіль скасування виступу гурту в рамках їхнього європейського турне. Спочатку з не зовсім зрозумілих причин було скасовано концерт у Будапешті.

Як відомо, крім Деппа, до гурту входять Еліс Купер, Джо Перрі, Томмі Генріксон, Глен Собел, Бак Джонсон і Кріс Вайз. «Голлівудські вампіри» вже кілька років з успіхом виступають на різних сценах по всьому світу.

На своєму офіційному сайті Hollywood Vampires розмістили таку заяву: «Одразу після нашого прибуття до місця проведення шоу в Словаччині стало зрозуміло, що зведення сцени не завершено, що небезпечно як для гурту, так і для широкої публіки».

Тому музиканти ухвалили рішення скасувати виступ. «Гурт дуже засмучений цим невдалим поворотом подій і сподівається повернутися, коли дозволить розклад», — додали «Вампіри».

Вони особливо наголосили, що «це скасування не пов'язане з нещодавнім скасуванням концерту в Будапешті, ми можемо запевнити вас, що всі учасники гурту в безпеці та здорові».

«Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами в Польщі, Німеччині та США найближчими днями. Приносимо щирі вибачення, The Hollywood Vampires», — йдеться в заяві.

Концерт у Будапешті був раптово скасований в останню хвилину 18 липня. Що сталося тоді, члени гурту не говорять. Схоже, вони покладають відповідальність за зрив шоу на місцеву владу.

«У зв'язку з непередбаченими обставинами „Вампіри“ скасують сьогоднішнє шоу в Будапешті. Гроші за всі квитки будуть повністю повернуті. Ми любимо і цінуємо всіх фанатів, які приїхали здалеку, щоб побачити, як ми виступаємо, і нам щиро шкода», — йшлося в заяві гурту.

У відповідь в угорських ЗМІ з'явилася інформація про те, що концерт не відбувся через Джонні Деппа. Стверджується, що 60-річного актора і музиканта знайшли в номері готелю непритомним. Що стало причиною різкого погіршення здоров'я зірки, угорські джерела не повідомляють.

Представники Деппа цю інформацію коментувати відмовляються. Найближчий концерт «Вампірів» має відбутися в Бостоні 28 липня. За ним музиканти планують дати ще кілька шоу в США.

Раніше «ФАКТИ» писали, що тепер Джонні Деппа не впізнати — знаменитий актор позбувся бороди.

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