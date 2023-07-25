Від деяких авто краще триматись подалі: страховики назвали найаварійніші і найбільше надійні моделі автомобілів

Серед автомобілів, які користуються попитом на українському авторинку, є такі, які найчастіше потрапляють у ДТП.

Дослідники з Страхового інституту безпеки дорожнього руху США, на підстави опитування водіїв, визначили, що винуватцями смертельних аварій на дорозі найчастише стають важкі повнорозмірні пікапи, пише «Твоя машина».

Вони назвали 10 таких небезпечних марок машин:

1. Mitsubishi Mirage G4 — 205 смертей;

2. Mitsubishi Mirage хетчбек — 183 смерті;

3. Dodge Challenger 2WD — 154 смерті;

4. Hyundai Accent — 152 смерті;

5. Chevrolet Spark — 151 смерть;

6. Kia Rio седан — 122 смерті;

7. Dodge Charger HEMI 2WD — 118 смертей;

8. Chevrolet Camaro кабріолет — 113 смертей;

9. Nissan Altima — 113 смертей;

10. Kia Forte — 111 смертей.

З іншого боку, є автомобілі, власники яких найрідше гинуть в ДТП. Серед безпечних автомобілів переважають преміальні седани та кросовери, оскільки вони зазвичай мають високий рівень безпеки як для водіїв, так і для пасажирів.

Це:

1. BMW X3 4WD — 0 смертей;

2. Lexus ES 350 — 0 смертей;

3. Mercedes-Benz E-Class 4WD седан — 0 смертей;

4. Nissan Pathfinder 2WD — 0 смертей;

5. Audi Q5 4WD — 2 смерті;

6. Toyota C-HR — 2 смерті;

7. Nissan Murano 2WD — 4 смерті;

8. Volvo XC90 4WD — 4 смерті;

9. GMC Canyon Crew Cab 4WD — 5 смертей;

10. Lexus RX 350 4WD — 5 смертей.

Нагадаємо, експерти також назвали ТОП-10 «вічних» автомобілів.

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