Можна брати без роздумів: експерти назвали ТОП-10 «вічних» автомобілів

Аби автовласник-аматор уникнув зайвих проблем і користувався придбаним авто із задоволенням, йому варто уважно вивчити характеристику обраного транспортного засобу і переконатися у його належному технічному стані. Але при цьому слід розуміти, що існує цілий перелік надійних вживаних авто, які довго прослужать, а ремонт не коштуватиме захмарних грошей.

Рейтинг саме таких автівок, в якому враховано кількість поломок, які виникали протягом 500 000 кілометрів пробігу, а також вартість запчастин і ремонту, публікує видання Твоя машина.

1. Audi A1. Автомобіль B-класу відомого німецького виробника, є наступником моделі Audi 50, яку виготовляли з 1976 по 1978 роки. Світова прем'єра Audi A1 відбулася у березні 2010 року на автосалоні в Женеві. Там компанія презентувала трьох-дверну версію моделі, яку представив Джастін Тімберлейк. П'ятидверний хетчбек Audi A1 дебютував в 2011 році на автосалоні у Франкфурті.

Audi A1

2. Honda CR-V. Авто снащене високотехнологічним бензиновим турбодвигуном, об'ємом 1,5 літри з максимальною потужністю 193 к. с й обертами 5600 об./хв. Це ідеальний баланс між продуктивністю й ефективністю, завдяки ексклюзивному турбонаддуву й оптимальному ступеню стиснення. Автомобіль демонструє невелику витрату пального у місті (в середньому 8,5 л/100 км.).

3. Lexus RX. Кросовер класу «К2» із повним приводом є п'ятою генерацією моделі. Автомобіль було представлено влітку 2022 року. Кросовер RX є одним із найбільш продаваних люксових SUV у світі. Тому працюючи над п'ятим поколінням, Лексус втілив всі свої сучасні розробки та технології у новий RX.

4. Audi A6. Це автомобіль бізнес-класу, що випускається німецьким автовиробником Audi AG. Він прийшов на зміну Audi 100 у 1994 році. А6 виробляється в місті Неккарзульм, Німеччина. Доступний у кузові седан та універсал.

Audi A6.

5. Mercedes-Benz GLK. Це компактний автомобіль, представлений в 2008 році на Пекінському автосалоні. Має спільну платформу з Mercedes-Benz C-Класу (W204). Стоїть лише на сходинку нижче від ML-Класу. Однак за результатами краш-тесту відповідно до досліджень Euro NCAP Mercedes GLK отримав п'ять зірок за безпеку, з них за захист пасажирів він отримав 32 бали, що становить 89% від максимально можливого результату, за захист дітей — 37 балів (76%), за безпеку пішоходів — 17 балів (47%).

До першої десятки рейтингу довговічних увійшли також Porsche 911, Toyota Camry, Mercedes E-Class, Ford Focus та Volvo XC60.

Також варто звернути увагу на ТОП-3 автомобілів, які вже перетнули 10-річний вік:

1. BMW 5 серії (Е39)

2. Toyota Camry XV40

3. Volkswagen Passat B5.

Нагадаємо, раніше було названо названо чотири бренди авто, на які в Україні неможливо знайти запчастини.

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