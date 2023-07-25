Морпіхи збили на сході російський Ка-52 «Алігатор», а нацгвардійці ліквідували танк з боєкомплектом

Українські морські піхотинці «приземлили» російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Це сталося на Донбасі зранку 25 липня, повідомили у 38-й окремій бригаді морської піхоти.

«Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52», — пишуть військові.

Як відомо, гелікоптер «Ка-52» типу «Алігатор» призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових гелікоптерів. Він здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу й повітряні цілі на полі бою.

Ще одну добру новину з сходу повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його інформацією, бійці Національної гвардії знищили танк окупантів, всередині якого був боєкомплект (БК).

«Є влучання!»: гвардійці продовжують утримувати свої позиції на сході України. На відео — влучна робота протитанкового взводу бригади «Рубіж» по ворожій техніці після успішно відбитого штурму", — написав Клименко.

За його словами, цим пострілом наші воїни-нацгвардійці знищили танк, всередині якого був БК.

«Гвардія наступу в дії», — додав глава МВС.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну Сили оборони знищили вже 310 гелікоптерів та 315 літаків. ЗСУ за цей час ліквідували понад 243 тисячі окупантів.

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