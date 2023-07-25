Віддала своє серце: Алла Пугачова підтримала вдову Юдашкіна після цькування у мережі

Через кілька місяців після смерті модельєра Валентина Юдашкіна його вдова Марина зіткнулася із цькуванням у мережі. Приводом стала публікація фотографій з відпустки.

Марина Юдашкіна з донькою

На думку підписників, з моменту смерті модельєра минуло не так багато часу, тому не варто відволікатися від думок про нього і намагатись «бути щасливими». Крім того, зараз йде війна, розпочата кремлівським карликом путіним, і виїзд за кордон може вважатися як вчинок протесту проти дій влади.

Про це пише пропагандистське видання.



«Здається, не час для веселощів», — зазначили хейтери.

Але на допомогу Юдашкіній прийшла знаменита співачка Алла Пугачова. Вона висловила симпатію вдові та залишила під новим постом емоджі у вигляді червоного серця.

«Віддала своє серце», — назвали цей жест співачки підписники.

Як не дивно, але після підтримки Пугачової хейтери різко зменшили свій гнів і всі публікації стали набагато співчутливішими: читачі пишуть, що вдова правильно зробила, що наприкінці червня поїхала разом із донькою за кордон, адже саме такий крок може допомогти відволіклася від сумних думок. І що ніхто не може засуджувати когось іншого за намагання почувати себе щасливим.

Нагадаємо, Аллу Пугачову пов'язують з Юдашкіними давні дружні стосунки. Наприклад, саме вдова дизайнера прихистила у себе Примадонну, коли та ненадовго приїздила до Москви.

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