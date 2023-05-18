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Жила не в замку: стало відомо, хто з друзів наважився надати житло Пугачовій під час її відвідин рф

10:50 18 травня 2023
Пугачова

Алла Пугачова під час свого недавнього візиту до росії, який так обговорювали у росЗМІ, зупинилася у будинку покійного модельєра Валентина Юдашкіна.

Про це заявив продюсер Сергій Дворцов, пишуть росЗМІ.

Він заступився за Примадонну і заявив, що вона може повертатися до країни будь-коли.

«У мене також є інформація, що в росії вона перебувала два-три дні і жила в сім'ї Юдашкіних, а не в селі Грязь. Можливо, все-таки угода з продажу будинку відбулася або перебуває на завершальній стадії», — сказав Палацов.

На закінчення продюсер також спробував виправдати пости Примадонни в її соцмережах, сказавши, що людина в пориві гніву може сказати все, що завгодно.

Звичайно, продюсер вирішив, швидше за все, не наражатись на гнів фанатів путіна, які з жахом чекають швидкого наступу ЗСУ.

Подруга Пугачової Лайма Вайкуле впевнена, що Примадонна має повно право їздити до рф, коли в неї виникає така потреба. Вона також прокоментувала інцидент з пєсковим на похоронах Юдашкіна.

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