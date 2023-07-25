М’яка деревина непридатна для вогнища: як користуватись мангалом

Вогнище в саду — чудовий спосіб створити затишну атмосферу в саду. До речі, «ФАКТИ» писали про нові тренди у інтер’єрі для економних, тож можна використати ці ідеї для дачі. Якщо у вас в саду або на терасі є камінна чаша, ви можете посилити насолоду від вечірнього відпочинку в саду справжнім вогнем. Виготовлені з нержавіючої сталі або чавуну, блискучі, повністю чорні або з іржавим відтінком — камінні чаші або мангали є особливим аксесуаром для затишного вечора на свіжому повітрі. Пропонуємо поради, які допоможуть забезпечити безпечне використання вогю і водночас пережити незабутні моменти з друзями та родиною, пише видання Mein schoener Garten.

Для тихого полум'я та безпечного відпочинку важливо розпалювати вогонь контрольовано. Використовуйте високоякісне натуральне паливо, наприклад, букові чи березові дрова або деревне вугілля, щоб підтримувати вогонь. Ніколи не підливайте у вогонь прискорювачі горіння, спирт або бензин! Рівномірно розподіляйте паливо у вогнищі і будьте обережні, щоб не додавати занадто багато за один раз. Контрольоване і рівномірне горіння створює затишну і безпечну атмосферу біля вогню без диму і неприємних запахів.

Щоб безпечно користуватися мангалом, встановіть його на стійку поверхню. Виберіть рівну поверхню з каменю або бетону, яка може витримати високу температуру під чашею, або встановіть чашу на спеціальну вогнетривку основу. Також перевірте стійкість ніжок перед тим, як розпалити вогонь. Це гарантує, що ваша чаша для вогнища буде міцно стояти, поки ви насолоджуєтеся потріскуванням вогню.

Крім того, важливо вжити заходів проти іскор, що розлітаються. Для спалювання використовуйте тільки суху деревину з низьким вмістом смоли, щоб звести до мінімуму утворення іскор. М'яка деревина непридатна для вогнища. Щоб перестрахуватися, приберіть всі легкозаймисті предмети, які знаходяться поруч з чашею і над нею. Тому розмістіть чашу на достатній відстані від рослин, садових меблів, навісів. Щоб забезпечити додатковий захист, ви можете використовувати стильний іскрогасник або спеціальну кришку для вогнища. Це дозволить безпечно утримувати полум'я на місці.

Під час використання чаша може сильно нагріватися. Щоб уникнути опіків, використовуйте термостійкі рукавички або відповідні інструменти, щоб перекладати дрова або чистити чашу. Не дозволяйте дітям або тваринам наближатися до розпеченого металу! Не поспішайте торкатися або пересувати мангал, доки він не охолоне достатньою мірою.

Нагадаємо, якщо ви на своєму городі підживлюєте овочі золою, то попел з мангалу після спалювання вугілля для цього не підходить.

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