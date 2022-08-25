Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

Досвідчені дачники примудряються без спеціальних підживлень вирощувати відмінний урожай часнику, який можна «хоч по телевізору» показувати.



Використовують для цього два простих інгредієнти, які прикопують у процесі посадки часнику.



Мова, перш за все, йде про золу та звичайну скошену газонну траву.

При цьому не підійде зола, яку одержали після спалювання побутового сміття, а також вугілля з мангала.

Коли готують грядку для посадки часнику, золу розсипають по ділянці, перекопують землю разом з травою, що перепріла.

Якщо зола давно не вносилася, то на грядку завдовжки 5−6 м потрібно 5−6 літрів інгредієнта. В інших випадках достатньо 2−3 л. Шар трави становить приблизно 3−4 див.

У траві багато гумусу та азоту, а зола насичує ґрунт калієм та фосфором. Тому часник на такому ґрунті виросте великий і здоровий без спеціальних підживлень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зберегти врожай часнику до весни.

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