Наїхав на маленьких дітей та зніс електроопору: у Харкові п'ятеро людей постраждали через відмову гальм у тролейбуса (фото)

У Харкові, де нещодавно зловмисник вбив трьох родичів, вкрав автівку та влаштував смертельну ДТП, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадського транспорту.

Поліція Харківської області з’ясовує обставини ДТП за участі пасажирського тролейбуса у Новобаварському районі Харкова — водій транспортного засобу здійснив наїзд на пішоходів, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу, після чого врізався в електроопору.

Фото поліції

Фото поліції

Ця дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Любові Малої. Зі слів водія, у тролейбуса відмовили гальма.

Фото поліції

Фото поліції

Забої та садна отримали троє пішоходів — 49-річний чоловік та двоє його дітей 4 і 2 років. Також травмувалися чоловік і жінка, які знаходились у тролейбусі.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому у Харківі нетверезий любитель «руського міра» «підрізав» автівку військовослужбовців, яка перекинулася, а сам втік з місця ДТП. Коли його розшукали правоохоронці, спалахнув мовний скандал — винуватець дорожньо-транспортної пригоди почав кричати, що він живе у місті понад 50 років і що Харків — «російськомовне місто».

Фото поліції Харківщини

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