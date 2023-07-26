Жахливі наслідки: через аномальну спеку популярні курорти Європи охопили смертельні пожежі

У Греції розбився літак, який брав участь у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Він упав на схилі пагорба недалеко від міста Карістос на грецькому острові Евія, на схід від Афін. Про долю двох льотчиків на борту нічого не повідомляють. Місцеві ЗМІ вважають, що вони загинули.

Грецька влада вже евакуювала з охоплених пожежами районів понад 20 тисяч осіб, більшість з яких є іноземними туристами. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна перебуває на передньому краї боротьби з глобальною зміною клімату.

«У нас немає простого рішення, щоб зупинити його жахливі наслідки» — визнав Міцотакіс.

«Я констатую очевидне: перед обличчям того, з чим стикається вся планета, особливо Середземномор'я, яке є гарячою точкою зміни клімату, не існує чарівного захисного механізму. Якби він був, ми б його впровадили», — наголосив грецький прем'єр.

Наслідки пожеж на узбережжі Середземного моря

Лісові пожежі завдають важкого удару по туристичній індустрії, яка є опорою економіки Греції. На частку туризму припадає 18% валового внутрішнього продукту, у туристичній сфері задіяний кожен п'ятий працюючий житель країни.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», найгірша ситуація наприкінці липня склалася на острові Родос. Людей з готелів евакуювали всіма можливими способами.

Лефтеріс Лаудікос, чия сім'я володіє невеликим готелем у приморському курортному містечку Кіотарі, повідомив журналістам, що його 200 постояльців, здебільшого з Німеччини, Великої Британії та Польщі, евакуювали волонтери на орендованих автомобілях. Його батько, двоюрідний брат і ще двоє чоловіків намагалися загасити полум'я, використовуючи найближчу цистерну з водою.

«Мій батько врятував наш готель. Я зателефонував йому, і він не хотів їхати. Він сказав мені: «Якщо я поїду, готелю не буде».

Від аномальної спеки потерпає також Мальта, ще одне популярне середземноморське місце відпочинку. Острів за останні дні пережив безліч аварійних відключень електроенергії. На кілька годин залишилася без світла найбільша лікарня.

Інший середземноморський острів — Сицилія — став найспекотнішим місцем в Італії. Лісові пожежі змусили місцеву владу тимчасово закрити аеропорт Палермо. Поруч із ним загинули дві жінки.

Дуже спекотно і на півночі Африки — в Алжирі та Тунісі, які також є центрами міжнародного туризму. Тут у розпал сезону температура повітря сягнула 46 градусів вище нуля. А в деяких населених пунктах вона підскочила до 49 градусів за Цельсієм.

У вівторок, 25 липня, в Алжирі розпочалася боротьба з руйнівними лісовими пожежами вздовж усього узбережжя Середземного моря. У результаті загинули щонайменше 34 людини. Сусідній Туніс поспішив закрити два прикордонні переходи з Алжиром.

Раніше «ФАКТИ» писали про попередження синоптиків, що балканська спека йде в Україну: місцями очікується до +38.

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