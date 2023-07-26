Критики в захваті, прискіпливі глядачі спантеличені: що не так із фільмом «Оппенгеймер»

Фільм культового режисера Крістофера Нолана «Оппенгеймер» несподівано став одним із головних блокбастерів нинішнього літа, хоча зовсім не належить до розряду комерційного кіно. Проте, на сьогоднішній день картина зібрала у світовому прокаті вже понад 180 млн доларів. І це менше, ніж за тиждень!

У фільмі показано події з життя Роберта Оппенгеймера, творця атомної бомби. Охоплено період з 1920-х років, коли він був студентом, до 1954 року, коли його звинуватили у зв'язках з комуністами і позбавили допуску до секретних матеріалів.

Картину із захопленням прийняли критики, хоча в ній є кілька досить спірних моментів. А ось уважні глядачі вказали на прикру історичну помилку, яка, на їхню думку, псує враження від перегляду чудової драми.

У сцені, дія якої відбувається в 1945 році, коли Роберт Оппенгеймер у виконанні ірландського актора Кілліана Мерфі стоїть серед захопленого натовпу, чимало людей розмахують американськими прапорами.

«Це все прекрасно і таке інше, але я буду поганим хлопцем і поскаржуся, що в сцені використовували прапори з 50 зірками. І це в 1945 році», — написав користувач Twitter Енді Крейг, який перший звернув увагу на кіноляп.

Дійсно, у 1945 році на американському прапорі було 48 зірок. Аляска і Гаваї стали штатами набагато пізніше. Уперше державний прапор із 50 зірками був піднятий тільки 4 липня 1960 року.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Метт Деймон, який зіграв у фільмі «Оппенгеймер» роль генерала Леслі Ґроувса, на прийомі у психоаналітика присягнувся дружині взяти паузу в акторській кар'єрі.

На фото в заголовку той самий кадр з фільму «Оппенгеймер»

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