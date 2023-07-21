Сім'я під загрозою: Метт Деймон на прийомі у психоаналітика поклявся дружині взяти паузу в акторській кар'єрі

У світовий прокат виходить фільм культового режисера Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Це біографічна драма про розробника першої атомної бомби. Однак ті, хто знайомий із творчістю Нолана, розуміють, що він не міг просто розповісти історію вченого, тим більше в такий непростий і вибухонебезпечний час, як зараз, коли росія щотижня загрожує застосувати ядерну зброю проти всіх і вся.

У фільмі знялося сузір'я акторів з різних країн. Роль Оппенгеймера дісталася ірландцю Кілліану Мерфі, який прославився завдяки кримінальному серіалу «Гострі картузи».

За словами актора, пропозиція від Нолана надійшла несподівано. «Мені просто повідомили, що я граю роль Оппенгеймера. Я справді гадки не мав. Нолан сказав, що знімає фільм про Оппенгеймера, і сказав: „Я хотів би, щоб ви зіграли Оппенгеймера“. Я сів від несподіванки. Це було приголомшливо», — згадує Мерфі.

Драматичнішу історію розповів знаменитий американський актор Метт Деймон. Володар «Оскара» грає у фільмі роль генерала Леслі Гровса.

Деймон несподівано зізнався, що він має угоду з дружиною. Лусіана Барросо та він разом уже 20 років. У них три дочки. Виявилося, що дружина втомилася від того, що Метт постійно перебуває десь на зйомках. Дівчата ростуть. Старшій Ізабеллі у червні виповнилося 17 років. Середня Джіа у серпні святкує 15-річчя. Молодшій Стеллі у жовтні буде 13.

Деймон та Барросо, як виявилося, були змушені звернутися до психоаналітика, який допомагає розв'язувати проблеми у стосунках між чоловіком та жінкою. Метт і Лусіана мають намір зберегти сім'ю. Деймон розуміє, наскільки дружині часом важко, коли його немає вдома.

На одному з сеансів у психоаналітика актор дав Лусіані обіцянку, що візьме перерву в роботі, поставить свою кар'єру на паузу. При цьому він попросив про один виняток — якщо зателефонує Нолан та запропонує роль, він погодиться.

Метт вже знімався у Крістофера у фільмі «Інтерстеллар». І мріяв знову попрацювати з режисером. І це сталося. Нолан зателефонував і запропонував участь в «Оппенгеймері». Дружині довелося дати Деймону дозвіл.

У фільмі також зіграли Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Флоренс П'ю, Гері Олдмен, Кеннет Брана та Рамі Малек.

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