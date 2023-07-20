Супермодель Джіджі Хадід опинилася у в'язниці: що сталося

Американська супермодель Джіджі Хадід, яка раніше зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, встряла в халепу на Кайманових островах, куди прилетіла відпочити разом зі своєю подругою Леа Ніколь Маккарті. Красуням довелося провести кілька годин у місцевій в'язниці!

28-річну Джіджі затримали у міжнародному аеропорту Овена Робертса у Джорджтауні на Великому Каймані 10 липня. Хадід та Маккарті прилетіли туди приватним літаком. Під час перевірки багажу американок за допомогою сканера митники звернули увагу на підозрілі предмети. Молодих жінок обшукали.

В результаті у Джіджі знайшли марихуану та приладдя для куріння. Супермодель та її подругу звинуватили у спробі незаконного перевезення наркотиків. Їх заарештували, але згодом відпустили під заставу.

Через два дні, 12 липня, Хадід та Маккарті постали перед судом. Вони визнали себе винними. Суд оштрафував супермодель та її подругу на 1000 доларів кожну. Після цього їх звільнили з-під арешту та дозволили залишатися на Великому Каймані.

Джіджі Хадід з подругою Леа Ніколь Маккарті

Коли всі ці неприємні формальності були завершені, Джіджі надала місцевій владі документи, згідно з якими вона цілком легально придбала марихуану в Нью-Йорку за рецептом лікаря для особистого користування. На Кайманових островах це також є законним з 2017 року. Влада погодилася з тим, що сталося непорозуміння, і видалила всю інформацію про арешт і суд з комп'ютерної системи.

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