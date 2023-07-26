«Тріада», «Малахіт» та інші: Сили спецоперацій показали, як знищують засекречену техніку окупантів (відео)

Сили оборони України протягом останнього часу знищують чимало ворожої техніки, насамперед, артилерійських систем — за добу, що минула, українські військові «відмінусовали» ще 22 одиниці.

А спікер оперативного командуванні «Південь» Владислав Назаров показав, як спецпризначенці знищують спеціальну техніку, зокрема, найбільш засекречену — російський комплекс РЕБ «Тріада».

«Інформації в пресі про цей комплекс дуже мало. Пропаганда стверджує, що він є „вбивцею супутникового зв’язку“, тому може покласти каналі управління дронами та наведення ракет. Також є інша вражена „екзотична“ техніка біля Бахмута: РЛС Малахіт» та станція РЕБ «Леєр-2″. Загалом за нетривалий період було уражено 9 ворожих цілей», — зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні українські морпіхи знищили ще один гвинтокрил ворога — Ка-52 «Алігатор».

Фото — скріншот

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