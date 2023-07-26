В Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли про наступальну операцію Сил оборони України на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зазначили, що за добу, що минула, на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.

У ранковому зведенні зазначається, що протягом зазначеного періоду ворог завдав 1 ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136» та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що Сили оборони України під час наступальних операцій зазнають меньших втрат, ніж ворог: на Бахмутському напрямку — у 8 разів, а на Бердянському і Маріупольському — у 5,3 рази.

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У звіті аналітиків Інституту вивчення війни у черговий раз констатують, що контрнаступальні дії ЗСУ тривають на трьох ділянках фронту, українські підрозділи просуваються вперед. Так, на кадрах з геолокацією, опублікованих напередодні, видно, що ЗСУ досягли тактично важливих успіхів на південь від Клищіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Українські джерела повідомляли, що українські сили просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), а російські джерела стверджували, що українські сили трохи просунулися на захід від Орєхова. В ISW нагадують про свої попередні висновки, згідно з якими українські контрнаступальні операції спрямовані виснаження ворога та збереження власних сил за рахунок повільних темпів звільнення окупованих росією територій.

Тим часом речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що українські війська мали успіх у районі Старомайорського на південному фронті закріплюються там на досягнутих рубежах. Як повідомляє Military Media Center, на півдні росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного. Ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви.

Раніше військовий аналітик та журналіст Маріуш Цельма зазначав, що тактику ЗСУ у ситуації, що склалася, варто вважати «цілком раціональною». Вона полягає в атаках, спрямованих на ослаблення, нейтралізацію або, бажано, знищення російських сил.

Фото Генштабу ЗСУ

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