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Світ

Вибухнув електрокар: біля берегів Нідерландів загорілося судно з майже трьома тисячами нових автомобілів, є жертви

14:30 26 липня 2023
пожежа на Fremantle Highway

У середу, 26 липня, на вантажному судні, яке перевозило автомобілі, стався вибух, а потім пожежа. Щонайменше одна людина загинула, ще кілька дістали поранення, повідомляє берегова охорона Нідерландів. Трагедія сталася за 27 км на північ від голландського острова Амеланд.

Судно Fremantle Highway, зареєстроване під прапором Панами, мало доставити з німецького порту Берменхавен до Єгипту 2857 новеньких авто, зокрема 25 електромобілів.

Представник берегової охорони Нідерландів заявив, що, згідно з попередньою версією, вибухнув один з електромобілів. Коли почалася пожежа, кілька членів екіпажу вистрибнули за борт. Загалом команда судна складалася з 23 осіб.

Наразі пожежа на Fremantle Highway триває. 199-метрове судно вдалося відбуксирувати в сторону від морських шляхів, щоб воно не становило небезпеки для інших суден і кораблів.

Членів екіпажу, що залишилися, доправили гелікоптером у лікарню. Усі вони потребують медичної допомоги.

Раніше «ФАКТИ» писали, що влада Амстердама закриває місто для мільйонів туристів.

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