«Історія нашого ведучого»: у Києві стартували зйомки серіалу «Окуповані»

У Києві, який знову атакували з повітря, розпочалися зйомки чотирисерійної драми «Окуповані» (2+2). Це історія про українців, які попри страх, невизначеність й щоденну небезпеку обрали шлях боротьби, перебуваючи в окупації. За сюжетом серіалу, під час наступу російських військ головний герой допомагає екскоханій та її сину виїхати з міста до селища, вважаючи його більш безпечним місцем. Проте вже за лічені години село опиняється в окупації росіян. Окупанти швидко встановлюють свої порядки, а головний герой приєднується до партизанського руху.

Головний актор серіалу - Юрій Феліпенко

«Ідея серіалу виникла після того, як ми почули історію ведучого нашого телеканалу Геннадія Попенка, який у перші дні повномасштабної війни разом з родиною опинився в окупованому Іванкові, — сказала продюсер проєкту Олеся Пазенко. — Його розповідь спонукала нас розказати про тих, хто під час війни мужньо переживає випробування окупацією, не втрачає надії на визволення та чинить опір загарбникам».

Зйомки серіалу «Окуповані» розпочалися із символічного підписання акторами та знімальною групою артилерійської гільзи, відстріляної по російських загарбниках. Гільзу команді проєкту передали українські захисники, які восени минулого року звільняли Харківщину від окупантів.

Гільза, що передана команді проєкта українськими захисниками

До продюсерської групи приєднався відомий документаліст Акім Галімов, батьки якого втратили свій дім в Криму. Сценарій написав Андрій Кокотюха. У серіалі знімаються популярні актори Юрій Феліпенко, Анастасія Капінус, Михайло Пулянський, Андрій Поліщук, Анастасія Назарова.

«ФАКТИ» писали про актрису Анастасію Пустовіт, яка потрапила під окупацію.

На фото в заголовку актори серіалу «Окуповані» — Михайло Пулянський, Анастасія Капінус, Тетяна Юрікова

16

Читайте нас у Facebook та Instagram