Майже 600 окупантів, 9 танків та 40 крилатих ракет: в Генштабі порахували втрати росіян за добу

Розпочалася п’ятсот дев’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Відповідаючи на ворожі обстріли, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по його зенітно-ракетних комплексах. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.

Завдяки скоординованій роботі наших захисників ворог протягом доби втратив:

особового складу — близько 590 осіб;

танків — 9 одиниць;

бойових броньованих машин — 11 одиниць;

артилерійських систем — 18 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 одиниці,

крилаті ракети — 40 одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни — 18 одиниць.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

А напередодні Сили спецоперацій показали, як знищують навіть засекречену «аналоговнєтну» техніку окупантів.

Фото Генштабу ЗСУ

74

Читайте нас у Facebook та Instagram