Готував повітряний удар по Харкову: СБУ затримала агента кремля

У Харкові затримано російського агента, який займався підготовкою нового повітряного удару рф по місту.

Зловмисник входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру) і задля виконання ворожого завдання приховано фіксував місця базування Сил оборони, курсучи територією прикордонного регіону.

Крім того, за інформацією СБУ, його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ для оборонців міста та українських захисників на передовій. Під час таких «вилазок» фігурант намагався також з'ясувати деталі про роботу стратегічно важливих об’єктів промисловості, у тому числі місцевих авіапідприємств.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента «на гарячому» поблизу одного з промислових об’єктів Харкова, де він проводив дорозвідку місцевості.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації у соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення.

Під час обшуку за адресою проживання затриманого виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

Вилучення речових доказів

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

А напередодні у Миколаєві затримали чергового запроданця, який збирав інформацію, необхідну для підготовки ворожих ударів по залізничних мостах міста.

Фото СБУ

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