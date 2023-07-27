37.03 / 37.70 41.12 / 41.98
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Нацгвардійці досягли успіхів на Мелітопольському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах

13:28 27 липня 2023
Бійці Нацгвардії в бою

Поки одні підрозділи Сил оборони успішно атакують ворога під Бахмутом, інші досягли успіхів в наступі на Мелітопольському напрямку і наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це розповів на брифінгу виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович.

За його словами, під Мелітополем бійці Національної гвардії «мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій».

Зокрема на Херсонському напрямку ворог продовжує вести активну оборону й невибіркові обстріли населених пунктів. Нацгвардійці, зі свого боку, проводять стабілізаційні заходи та гуманітарне розмінування.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни почали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки. А за даними Генерального штабу, минулої доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.

Фото МВС України

114

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Модний песик

Ракам — успішна кар’єра, Скорпіонам — підвищення кваліфікації, Рибам — грошові надходження: гороскоп на день Модного Песика, любителя Барбі

Діана Кондратюк вийшла заміж за Артура Звягінцева

Популярна телеведуча вийшла заміж

Федеріка Пеллегріні з чоловіком Маттео Джунті

Легендарна олімпійська чемпіонка оригінально оголосила про вагітність (відео)

Вайкуле та Крутий

«Я патріот своєї країни»: Вайкуле різко поставила на місце Крутого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту