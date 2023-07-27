Нацгвардійці досягли успіхів на Мелітопольському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах

Поки одні підрозділи Сил оборони успішно атакують ворога під Бахмутом, інші досягли успіхів в наступі на Мелітопольському напрямку і наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це розповів на брифінгу виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович.

За його словами, під Мелітополем бійці Національної гвардії «мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій».

Зокрема на Херсонському напрямку ворог продовжує вести активну оборону й невибіркові обстріли населених пунктів. Нацгвардійці, зі свого боку, проводять стабілізаційні заходи та гуманітарне розмінування.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни почали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки. А за даними Генерального штабу, минулої доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.

Фото МВС України

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