ЗСУ просунулися біля Старомайорського і атакують під Бахмутом, — Генштаб

Українські військові продовжують атаки у районі Бахмута. Також наші захисники просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські війська продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту, а саме на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, працюють артилерією по виявлених цілях противника.

«У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви», — заявив речник.

Також ЗСУ ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута.

Крім того, Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

«Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень», — додав Ковальов.

Нагадаємо, цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського. Нашим захисникам вдалося просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту. Крім того, президент України Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ, проте додав, що новини будуть згодом.

А напередодні стало відомо, що ЗСУ звільнили стратегічно важливе селище біля Бахмута, і цей маневр дозволяє оточити ворога у самому місті, де досі опираються ворожі сили.

Фото Генштабу ЗСУ

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