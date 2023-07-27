Вихваляв путіна й виправдовував агресію рф: на Львівщині викрили прихильника «руського міра»

Служба безпеки України продовжує викривати зрадників, які працюють на російського ворога.

Так у Львові виявили ще одного прихильника рашизму, що виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України, повідомили у спецслужбі.



Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України.

У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради.

Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат «партійний» функціонер на тривалий час «зник з ефіру».

Після початку повномасштабного вторгнення рф він почав публічно підтримувати російську збройну агресію.

Встановлено, що ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі «Одноклассники».

Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.

Крім того, у своїх «дописах» зловмисник вихваляв агресивну політику очільника кремля, «ностальгував» за колишнім срср і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали справи скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Миколаєві затримали чергового зрадника, який пішов за співпрацю з росіянами. Чоловік збирав інформацію, необхідну для підготовки ворожих ударів по залізничних мостах міста.

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