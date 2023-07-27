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Події

Від отриманих ран померла на місці: в Кривому Розі чоловік зарізав знайому, яка нещодавно повернулася з-за кордону

15:50 27 липня 2023
ніж

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські затримали 41-річного чоловіка за вбивство знайомої, яка нещодавно повернулась з трьома дітьми з-за кордону.

Про це повідомили в міському управлінні поліції.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний завдав потерпілій численні удари ножем по тілу, внаслідок яких 39-річна жінка померла на місці.

Місцеві ЗМІ пишуть, що 25 липня на лінію 102 зателефонувала стурбована містянка, яка повідомила, що разом із племінницею планувала їхати на дачу, але та перестала виходити на зв’язок. Тітка приїхала до родички та виявила її тіло зі слідами насильницької смерті.

Патрульні негайно прибули на вулицю Маміна-Сибіряка та виявили у дворі велику кількість крові. Інформація про вбивство підтвердилась.

Невдовзі було затримано і підозрюваного. Його заарештовано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події вилучили знаряддя злочину — ніж.

«ФАКТИ» також писали про вбивство на Буковині, де свекор під час сварки позбавив життя невістку.

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