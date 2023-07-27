Бив по тілу і голові: на Буковині свекор під час сварки вбив невістку

На Буковині, де московські попи не пускали до храму домовину з тілом загиблого бійця, затримали 58-річного мешканця міста Заставна, який завдав смертельних травм власній 29-річній невістці.

В поліції з'ясували, що у вівторок, 25 липня, між чоловіком та родичкою з села Митків виникла словесна суперечка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту буковинець штовхнув жінку та завдав їй ударів по тілу і голові, після чого вийшов на вулицю. Від отриманих травм потерпіла померла у будинку свого свекра.

Місце злочину

Правоохоронці направили тіло загиблої для проведення судово-медичної експертизи, яка засвідчила, що смерть буковинки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за частиною 1 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у червні під Вінницею затримали чоловіка, який вбив матір шістьох своїх дітей під час… святкування річниці їх весілля.

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