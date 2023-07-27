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Шоу-бізнес

Українська співачка підкорила британський лейбл та презентувала мініальбом

22:15 29 липня 2023
SHADU

Українські артисти все більше цікавлять західні компанії, які беруться показати їх світу. Нещодавно українська співачка SHADU підписала контракт з відомим американським лейблом, який помітив її англомовний альбом EP Gravity і взявся його розкручувати. Тепер контракт з SHADU підписав британський лейбл.

BABYLON — таку назву отримав новий мініальбом артистки SHADU. Свій внутрішній стан вона вдало передала у кількох синглах. До нього увійшли треки: BABYLON, Dancer, Somebody again.

«Я щаслива співпрацювати з британським лейблом. Це ще раз доводить, що наша музика створена в Україні є конкурентоспроможною на світовому ринку. Докладатиму усіх зусиль аби знали нас, нашу культуру та всебічно сприяли наближенню перемоги», — розповіла артистка.

У кількох піснях співачці вдалося відчинити ворота до свого BABYLON, який раніше був за сімома замками. Композиція поєднує в собі шарм, грацію і водночас новаторське звучання.

Серед усіх творчих здобутків артистки історія BABYLON стала тригером і новим кроком у житті SHADU.

Додамо, що на початку року співачка SHADU презентувала кліп про нашу перемогу.

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