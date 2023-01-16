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Шоу-бізнес

Український The Weeknd: співачка SHADU презентувала кліп про нашу перемогу

22:00 17 січня 2023
Співачка Shadu

Напередодні Нового року Shadu презентувала англомовний EP-альбом «Gravity», у який увійшло 4 англомовних треки. Власне пісня «Stand with Ukraine» підкорила серця сотні тисяч слухачів, тому й співачка вирішила відзняти відеокліп. У кліпі артистка повстала у декількох образах, режисером роботи виступив український кліпмейкер Віктор Скуратовський.

- Кліп відзняли в умовах блекауту, використовували один генератор. У павільйоні було +2 градуси, замерзли всі, але знали, для чого це все роблять. Відеороботу вже чимало каналів взяли у ротацію, як українських, так і світових. Вірю, моя країна заряджена перемогою! Новий рік — нові можливості! Підймаймо бойовий рух — і тільки вперед! — розповіла «ФАКТАМ» артистка.

Шанувальники співачки вже встигли оцінити нову роботу артистки та назвали її «Український The Weeknd», адже артистка працює у стилі сінті-поп та має потужне бажання підкорити світ своєю музикою.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що на українську артистку напала агресивна росіянка у Молдові.

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