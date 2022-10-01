«Це мрії про майбутнє, коли закінчиться війна»: українська співачка SHADU випустила перший англомовний альбом

SHADU постійно розширює кордони і вже цієї осені презентує перший англомовний альбом GRAVITY, який має на меті зробити «бунт» у світовій музиці.

- Цей EP альбом — мрії про майбутнє, яке настане після того, як закінчиться війна. Після 7 місяців війни з росією цінності українців повністю змінилися. Ми навчилися цінувати кожну хвилину свого життя. Цілком переосмислили своє життя. Зараз хочеться жити і любити так, як ніколи раніше не хотілося, — розповіла «ФАКТАМ» співачка. — До EP-альбом увійшли такі пісні, як: «Gravity», «What if», «Au au», «Take me away» та «Stand with Ukraine». Я переконана, що саме у цьому альбомі кожен слухач віднайде «своє».

Зазначимо, що раніше SHADU в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповідала, що рф вже двічі позбавила її дому — у тимчасово окупованому Криму, а тепер у столиці України. Тож перемогу у цій війні співачка чекає з нетерпінням й мріє скупатись у Чорному морі в рідному українському Партеніті.

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