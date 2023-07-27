Родичі намагалися вивезти Porche: суд заарештував майно родини ексвійськкома Борисова

Суд наклав арешт на активи родини колишнього одеського військкома Борисова, який потрапив у корупційний скандал.

Про це повідомляє ДБР.

Заарештовано гроші, банківські рахунки та майно:

- Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області

- Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв.

- Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га

- Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі

- Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску

- Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску

- Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску

- Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року

- Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску

- Автомобіль Audi A6, 1999 випуску і т.д.

За інформацією ДБР, Porsche Macan родичі Борисова намагалися вивезти за кордон, але цій спробі правоохоронці запобігли.

Авто зареєстровано на невістку Борисова. Слідство вважає, що автомобіль було придбано протиправним шляхом, тому його вилучено.

Нагадаємо, на початку травня проти Борисова було порушено кримінальну справу через підозру в продажі «білих квитків». Після цього його усунули з посади начальника Одеського обласного військкомату.

ЗМІ з'ясували, що під час війни родина Борисова придбала нерухомість й автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Також була придбала вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро.

Борисова затримали у Києві. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний Борисову у вигляді тримання під вартою.

163

Читайте нас у Facebook та Instagram