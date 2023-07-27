Має стати повчальним кейсом: очільниця Музею Голодомору готує позов до суду через цькування

Кандидатка історичних наук Леся Гасиджак, яка виконує обов’язки генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, готує позов до суду через образу честі та гідності.

Про це вона заявила Радіо Свобода.

«Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія і сумна, з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився», — заявила очільниця.

Науковиця наголосила, що дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб суспільство наше трохи змінилось.

«Щоб ми перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. Виявляється, роботи попереду ще дуже багато. У нас іде війна. З війни повертаються захисниці і захисники без рук, без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту? Тому що вони некрасиві?» — сказала жінка.

Своєю чергою уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі засудив цькування в.о. директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак.

«Ганебно і недопустимо, щоб будь-яка особа стала об’єктом цькування або ворожого ставлення через свою зовнішність чи будь-які інші особисті характеристики! Вважаю абсолютно неприпустимими та недоречними недавні випадки цькування виконувачка обов’язків директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінки її здатності до керівництва та виконання обов’язків на посаді», — написав він.

За його словами, ніхто не має права ставитися до когось з презирством чи недовірою через такі поверхневі риси як зовнішність.

Напередодні деякі користувачі в соцмережах почали цькувати Гасиджак через зовнішність. Так, юрист Клим Братківський написав у соцмережі, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо нібито має невідповідну зовнішність. Згодом він свій пост видалив, але деякі коментатори підтримали таку думку.

Водночас більшість користувачів засудили лукізм та висловилися про неприпустимість такого ставлення.

Леся Гасиджак стала очолила музей Голодомору у липні 2022 року.

Раніше ми писали ще про одну публічну особу, яка погрожувала судом через образливу публікацію про її доньку. Йшлося про співачку Олю Полякову.

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