Оля Полякова погрожує судом через образливу публікацію про її доньку

Співачка Оля Полякова стала на захист своєї старшої доньки Марії, яка приїхала з Лондону до України. Артистку обурили коментарі в мережі під відео, на якому вони показали своє тренування. Хейтери засипали сторінку образливими коментарями на адресу дівчини, критикували її вагу та зовнішність.

Оля не стерпіла та стала на захист доньки, гнівно відповівши коментаторам. Вона порадила їм «закрити роти та слідкувати за своїм життям».

«Люди, читаю коменти під тренуванням. Яка вам, нахр*н, різниця, хто який вигляд має. Одні пишуть Маша товста, другі — Полякова стара. Слухайте, ви що, д*біли? Подивіться на себе і на своє життя, і на те, чому з вас лізе г*вно. Чому у вас так багато г*вна, що вам треба піти на сторінку людини його виплеснути? Виплесніть його собі назад у свої пики. Придурки», — емоційно відповіла Полякова.

А коли цькування Маші підхопили деякі ЗМІ, Оля пригрозила їм судом. Особливо її обурила стаття під назвою: «Полякова показала сильно розповнілу дочку і змусила її тренуватися». Артистка вважає цю публікацію «людоїдською та бодійшеймерською». Зірку обурило те, що автор розмірковував про вагу і зовнішній вигляд підлітка.

«За кордоном вас би стерли, відмінили і стягнули б багато мільйонів євро. У сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини, особливо дітей, сильно карається. І я вас покараю! Я прямо зараз звертаюся до суду, щоб довести, що у вільній країні, бодішеймінг абсолютно неприйнятний», — пригрозила Полякова.

Після скандалу статтю вже видалили. Проте співачка не передумала позиватися. Якщо Полякова виграє, то це буде перша за 10 років перемога артиста у подібній справі.

У 2013 Ірина Білик виграла суд у журнала через наклеп. Попри те, що артистка просила 200 тисяч за моральну шкоду, суд призначив лише 20 тисяч компенсації.

Маші Поляковій і раніше прилітало від хейтерів. Зокрема, її критикували за фото з Парижа. Також Олі діставалося за занадто відвертий зовнішній вигляд.

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