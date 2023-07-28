Сьогодні День української державності: що це за свято і чому його більше не відзначатимуть 28 липня

У п'ятницю, 28 липня, в Україні відзначають День української державності, проте надалі він відзначатиметься вже 15 липня — нещодавно Верховна Рада підтримала законопроэкт щодо перенесення низки важливих дат.

Це пов'язано із рішенням про перехід української церкви на григоріанський календар. Відповідно до нього, День хрещення Київської Русі переноситься з 28 липня на 15 червня. А з ним — і День української державності.

Указ про відзначення Дня української державності було підписано президентом Володимиром Зеленським 24 серпня 2021 року — у 30-ті роковини незалежності України. А вперше ідея про започаткування такого дня на державному рівні виникла ще 2018 року. Після обговорення три президенти — Леонід Кучма, Леонід Кравчук та Віктор Ющенко — звернулися до нації та парламенту з відповідною ініціативою. Датою обрали день хрещення Київської Русі, а точкою відліку — рік заснування Києва.

Нагадаємо, що з цього року Різдво Христове відзначатиметься 25 грудня замість 7 січня, День святого Миколая — 6 грудня замість 19 грудня, Водохреща — 6 січня замість 19 січня. Такі рішення було ухвалено після соборів ПЦУ та УГКЦ.

Фото з Вікіпедії

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