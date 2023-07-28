Віра Брежнєва вперше за час війни повернулася до Києва і влаштувала танці на вокзалі

Співачка Віра Брежнєва, яка відмовилася від свого російського репертуару та продає права на пісні, вперше за час повномасштабного російського вторгнення повернулася до Києва. Артистка сама приїхала до столиці потягом. На залізничному вокзалі її зустрічали друзі з яскравим букетом соняхів.

Віра показала в інстаграмі момент теплої зустрічі та гарячих обіймів. Співачка не стримувала емоцій і танцювала від радості просто в холі вокзалу.

«Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож», — так прокоментувала артистка.

Мету свого візиту вона розкривати не стала. Проте відомо, що вона завітала до дизайнера Руслана Багінського.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Віра Брежнєва змінила сценічне ім’я. Ходять чутки, що і в особистому житті артистки назріли зміни. Кажуть, вона розлучилася з чоловіком Костянтином Меладзе та зараз мешкає у Ризі (Латвія).

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